هروب 1000 مدعو حفل زفاف من الشرطة – فيديو

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فرضت الشرطة البريطانية غرامة قدرها 10 آلاف جنيه استرليني على صاحب حفل الزفاف واسمه تودر روز في “ساوث هول”، لسماحه بالتجمع الضخم رغم توجيهات وقرارات عدم التجمع المتعلقة بفيروس كورونا.

وحضر ضابط الشرطة من العاصمة بعد وقت قصير من بدء الحفل مساء الثلاثاء الماضي، وتظهر لقطات مصورة بالفيديو فشل الحضور في الحفاظ على وجود مسافات متباعدة خلال وجودهم بالحفل.

ووصف الضابط بيتر جاردنر هذاالجمع بأنه خطير وأحمق، وأظهر مقطع فيديو مدته 23 ثانية اللحظة التي طُلب فيها من الضيوف المغادرة، ولكن تحدى الحضور الشرطة وبدأوا يصرخون بدون سبب، ولكن استطاع الضباط تفكيك حضور بعضهم وشار آخرون أمام الضباط بسرعة لمغادرة المكان.

وكانت قد اتخذت المملكة المتحدة قرارا باقتصار حضور 15 فرد فقط في حفلات الزفاف منذ الشهر الماضي كجزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.