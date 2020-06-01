هروب مصابين بفيروس كورونا في كربلاء والشرطة تعتقل الفارين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال مجموعة اشخاص مصابين بفيروس كورونا بعدما هربوا من عجلة اسعاف الصحة واستغاثة سائقها ، فيما أكدت اصابة خمسة عناصر من رجال الامن بعد ملامستهم الهاربين.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “عددا من ضباط ومنتسبي القوات الامنية في احدى نقاط التفيش الخارجية ( السيطرات ) محور قضاء الهندية شرقي كربلاء تمكنوا من اعتقال أشخاص مصابين بفيروس كورونا هربوا من عجلة الصحة ( الاسعاف ) التي كانت تقلهم الى الحجر الصحي “.

وأوضح إن ” عملية اعتقال المصابين استند على استغاثة سائق عجلة الصحة بعد هروبهم “.

وأضاف المصدر إن “ضابطين وثلاثة منتسبين ، ممن اعتقلوا المصابين تعرضوا للإصابة بعد ملامستهم الفارين، وتم حجر أنفسهم في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم ، خشية انتقال الفيروس الى زملائهم من القوات الامنية “.