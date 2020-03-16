هروب مشتبه باصابته بكورونا من مستشفى سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت خلية الازمة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، الاثنين ، عن هروب مشتبه باصابته بفيروس كورونا من المشتشفى العام في القضاء .

وقال عضو الخلية عبد الشفيع رزاق الموسوي ان ” مستشفى سوق الشيوخ العام استقبل حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا ، هرب احدهما من ردهة الطوارئ ، فيما احيل الاخر الى مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية “.

وذكر الموسوي ان ” الشخصين المشتبه بهما عادا مؤخرا من ايران ، وان المستشفى اغلق الاستشاريات والطوارئ لغرض التعفير بشكل كامل ، وانه يستقبل الحالات الحرجة فقط “.

الى ذلك فرض حظرا للتجوال في قضاء سوق الشيوخ في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .