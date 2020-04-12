هرب من كورونا.. ومات متسمما

(المستقلة)..هرب مواطن روسي إلى غابة للابتعاد عن حالة القلق التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا، غير أنه لم يتمكن من الهرب من الموت.

وهو روسي معروف يدعى أليكسندر نوركو من مدينة سان بطرسبورغ، وقد قام برحلات عدة حول العالم بدراجات هوائية، بما فيها إلى مصر وسنغافورة.

وقبل أسبوعين من وفاته، قال نوركو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه منزعج من تطورات فيروس كورونا وينوي مغادرة المدينة للعيش لبعض الوقت في خيمة بغابة، بعيدا عما وصفه بـ”الضجيج غير السليم” حول العدوى.

وأفادت لاريسا، زوجة الراحل، إنه بعث لها برسالة عبر الهاتف قبيل وفاته كتب فيها أنه عثر على جذور لنبات النيلوفر ويعتزم طبخها وأكلها. وبعد ذلك فقدت الاتصال به.

وقالت أن زوجها أخطأ وخلط بين النبات الصالح للأكل وآخر سام، وتوفي جراء التسمم.

المصدر: روسيا اليوم