هذه دلالات زيادة الوزن غير المبررة

هذه دلالات زيادة الوزن غير المبررة

المستقلة / قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن زيادة الوزن غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، تنذر بقصور الغدة الدرقية.

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وأوضح المركز الألماني أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون الثيروكسين، والذي يتسبب في بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم زيادة الوزن وفق (موقع 24 الاماراتي).

 

وإلى جانب زيادة الوزن تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية أيضاً شحوب البشرة وجفافها وتقصف الشعر وتساقطه والإمساك المزمن وتراجع القدرة على التركيز وبذل المجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.

 

لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية

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