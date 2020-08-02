هذه الطفلة أصبحت من أجمل وأشهر الفنانات – صورة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تقريبا، وظهرت في تلك الصورة بتسريحة شعر لافته، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير .

أنها الفنانة المصرية” نسرين أمين” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركت بها متابعيها، الذين أكدوا أن ملامحها قد تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

في سياقٍ آخر، شاركت إبنة الفنانة نسرين أمين متابعيها قبل عدة ساعات، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بصوره لها مع والدتها حيث خطفت الإبنة الوحيدة للفنانة الأنظار بجمالها وبشبها لوالداتها، وظهرت أمين وهي تستمتع بقضاء الإجازة الصيفية علي أحد الشواطئ، مع ابنتها الشابة “أمنية” التي أصبحت تشبه والدتها كثيراً مثلما أشار بعض المتابعين .

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلى أن الفنانة نسرين أمين شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020 ‎بـ”مسلسل لما كنا صغيرين” إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة، ‏وكريم ‏قاسم، ‏وريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل‎.‎‏