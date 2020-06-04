هذه الدول لن تحجر عليك إن زرتها

تفرض العديد من الدول ضرورة الخضوع للحجر الصحي على أي شخص يدخل إليها لمدة 14 يوماً على الأقل، وهو ما يشكل عائقاً للكثير من الراغبين بالسفر.

وفيما يلي مجموعة من الدول التي لن تفرض حجراً على المسافرين الذين يخططون لزيارتها هذا الصيف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

البرتغال

قد تسمح البرتغال بدخول المسافرين اعتباراً من نهاية الأسبوع، وسيواجه الزوار فحوصات طبية في المطارات، وسيتم إحالتهم إلى السلطات الصحية إذا ظهرت عليهم أية أعراض مرضية.

وإذا كنت مسافراً إلى جزر الأزور في البرتغال، فيجب ليك تقديم دليل على الخضوع لاختبار فيروس كورونا سلبي تم إجراؤه في آخر 72 ساعة، لكن إذا كنت متوجهاً إلى ماديرا أو بورتو سانتو، ستضطر للخضوع للحجر الصحي.

إسبانيا

من المقرر أن تفتح البلاد حدودها في 1 يوليو (تموز)، وسيتم رفع الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين من 21 يونيو (حزيران) على الزوار القادمين من بلدان انخفض فيها معدل الإصابة بشكل كبير.

ألمانيا

سيتمكن المسافرون من بعض البلدان ومن بينها بريطانيا من السفر إلى ألمانيا بدون حجر، لكن المسافرين يحتاجون إلى سبب وجيه لدخول البلاد.

آيسلاند

أعلنت الحكومة الآيسلندية عن خطط لرفع قيود السفر على الزوار الدوليين بحلول 15 يونيو (حزيران) على أبعد تقدير، ولكن سيتم اختبار جميع الركاب الذين يصلون إلى مطار كيفلافيك للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يحصلوا على النتائج في نفس اليوم. ووفقاً لوزارة الخارجية، إذا رفض المسافرون الخضوع للاختبار، فسيواجهون الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

إيطاليا

ستعيد إيطاليا فتح حدودها مع السياح من المملكة المتحدة في 3 يونيو (حزيران)، ولن يُطلب من المسافرين الخضوع للحجر الصحي ما لم يكونوا قد ذهبوا إلى دولة غير معتمدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في غضون 14 يوماً قبل وصولهم إلى إيطاليا.

النمسا

من أجل تفادي الحجر الصحي، يجب على المسافرين تقديم شهادة تثبت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا خلال الأيام الأربعة الماضية، وفي المطارات مثل فيينا، يمكن للوافدين دفع ثمن الاختبار في الموقع، وسيتم أيضاً قياس درجة حرارة كل مسافر.