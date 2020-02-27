هذه الأطعمة تمنع نمو شعرك

المستقلة /لتسريع عملية نمو الشعر من الضروري العناية به. لكن يجب أيضاً تناول أطعمة غنية بالفيتامينات وخصوصاً المجموعة B والفيتامين E. وفي المقابل من المهم الحد من استهلاك بعض الأصناف لأن المبالغة في ذلك تسبب بطء نمو الشعر.

وفي هذا السياق من الضروري مثلاً الحد من تناول السكر لأنه يؤدي الى تراجع امتصاص الجسم للفيتامين E والبروتينات الضرورية لنمو الشعر بحسب (مجلة لها).

ولهذا السبب ينصح بتناول ما لا يزيد عن 30 إلى 50 غ يومياً على الأكثر منه بأشكاله المختلفة. ويجب أيضاً الانتباه إلى أهمية تجنب تناول الكثير من المشروبات الغازية وتلك التي تحتوي على المحليات الصناعية. فهذا يسبب جفاف الشعر وتكسره.

ومن الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الشعر وجماله الدقيق أو الطحين الأبيض. فالطحن يسبب خسارة القمح نسبة كبيرة من المغذيات مثل الفيتامينات B1 وB3 وB6 وE.

ولمنع ذلك ينصح في هذه الحالة بالاعتماد على الطحين الكامل لأنه يحتوي على نسبة أكبر من الفيتامينات والألياف الضرورية لصحة الشعر وكثافته.