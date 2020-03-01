هذه الأطعمة تزيد فرصة الإخصاب

المستقلة /التغذية الصحية والمتوازنة أحد عوامل التخطيط الجيد لحمل صحي يلبي احتياجات النمو لدى الجنين. وتتضمن المغذيات الرئيسية خلال مرحلة الاستعداد للحمل: حمض الفوليك، والكالسيوم، واليود، والحديد، والأحماض الدهنية. ويمكنك الحصول على هذه المغذيات عن طريق أكل أطعمة الخضروات والفواكه وتقليل السكريات والوجبات المصنّعة.

وتنصح التوصيات الطبية بتناول الأطعمة التالية لزيادة فرص الإخصاب:

الحمّص. يحصل جسمك على جرعة كبيرة من حمض الفوليك والزنك والبوتاسيوم والبروتين عند أكل الحمّص.

البرتقال. يزوّد البرتقال الجسم بفيتامين “سي” اللازم لامتصاص الحديد، وبالبوتاسيوم والكالسيوم. تناولي كوب عصير برتقال كل يوم استعداداً للحمل.

الحليب. الألبان مصدر رائع للبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين “أ” و”د” إلى جانب البروتين.

السلمون. يوفر السلمون أحماض أوميغا3 الدهنية إلى جانب البروتين والحديد.

السبانخ. من أهم المغذيات التي يحتوي عليها السبانخ الكالسيوم وفيتامين “سي” والحديد.