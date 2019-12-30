هذه الأحجار الكريمة تساعدك في خسارة الوزن

المستقلة / يعتبر السعي وراء فقدان الوزن أمرا مملا إذا لم يكن له نتيجة، وخلال فصل الشتاء يزداد الوزن بشكل كبير نتيجة كمية الطعام التي يمكن تناولها للحصول على الطاقة والدفء.

وغالبا ما تبحث عن نظام غذائي يسهم في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، إلى جانب التمارين المكثفة من اجل الحصول على نتائج مثيرة.

إذا كانت حياتك العاطفية ليست على ما يرام فغالبا لن تتحكم في وزنك نتيجة تناول الطعام بشكل مفرط وحالتك المزاجية لن تسمح لك بممارسة التمارين بانتظام، ومن هنا يصيبك الارتباك، وذلك حسبما ذكر موقع The Times of India .

قد يكون غريبا بالنسبة لك أن يكون للأحجار الكريمة دورا في فقدان الوزن، وذلك لأن هذا الأمر غالبا ما يعتبر أسهل طريقة، لذا تعرف على أفضلها للتخلص من معاناتك.

1- الأباتيت الأزرق

عندما تكتسب المزيد من الوزن على فترات قصيرة فإن هذا الأمر ليس جيدا لصحتك ولن تكون علاقاتك بالطعام طبيعية، ولهذا سيكون من المهم التحكم فيما تأكله، ولكن هذه العملية قد تكون محبطة عاطفيا، وذلك لأن الطعام لا يساعد على إرضائك من الناحية الجسدية فقط، ولكن يمدك بالراحة العاطفية.

إذا لم تستطع مقاومة المنتجات المحتوية على السكريات، والأطعمة عالية الكربوهيدرات، فإن حجر الأباتيت الأزرق يساعدك في مواجهة الأمر.

يعتبر الأباتيت الأزرق حجر مثبط للجوع، حيث يمكنه أن يساعد على تقليل الرغبة في تناول المواد الغذائية غير الصحية وتبقيك على المسار الصحيح.

2- حجر الصوداليت

لدى هذا الحجر قدرة مذهلة على الشفاء، كما أنه يؤثر بشكل إيجابي عند محاولتك لفقدان الوزن، فالكريستال الأزرق الملكي يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويشجعك على اختيار الأطعمة الصحية.

كما أن الصوداليت يزيد الوعي ويخفف من رغبتك في تناول الطعام، ويمكنك استخدام هذا الحجر للحصول على بعض الراح من الإجهاد والتوتر.

3- الكوارتز الأبيض

يساعد الكوارتز النقي على اختيارك لأفضل الأطعمة، حيث ترمز إلى الوضوح وتمكن الشخص من رؤية ما يصعب قياسه، كما يضاعف الكوارتز الأبيض طاقته الداخلية ويساعده على تحقيق أهدافه.

كيف تستخدمه في خسارة الوزن؟

هناك طريقتان أساسيتان لاستخدام الاحجار الكريمة أو الكريستال في حياتك عندما تحاول خسارة الوزن يتمثلان في التأمل واليوجا.

اليوجا

ممارسة اليوجا مع وجود الكريستال أمرا جيدا، حيث يمكنك استخدامه خلال أداء اليوجا، حيث يمكنك وضع إحداها على حصيرة أمامك لتنعم بالسلام والاستقرار.

التأمل

عندما تستخدم الأحجار الكريمة عند قيامك بالتأمل فإنها تجعلك متحفزا وتساعدك على التركيز للوصول إلى اهدافك، لذا يمكنك ان تضع الحجر الذي يناسبك في يديك خلال قيامك بعملية التأمل.

افقد وزنك حسب شكل جسمك

الجسم الأكتومورف

غالبا ما يكون هذا الجسم نحيفا ولديه عملية تمثيل غذائي سريعة، وهذا يعني أن معدل حرق السعرات الحرارية أسرع من المعدلات الطبيعية أو بالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم معدل الأيض منتظم أو ضعيف، وهذا يعني أنه من الصعب على هذا الشخص الحفاظ على الوزن أو حتى اكتساب بعض الكيلوجرامات، كما يمكنه تناول ما يحلو له ولا يمكن أن يزيد وزنه.

نوع الجسم الميوزومورف

إنه من أفضل أنواع الأجسام، حيث يمكن تصنيف صاحبه على أنه رياضيا، لديه كتل عظمية وعضلات كبيرة، ومن السهل اكتساب وفقدان الوزن.

على الجسم الميوزومورف تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات الخالية من الدهون، حيث سيكون للجسم استجابة عندما يمتليء بالأطعمة الصحية.

ما هو الأندومورف؟

نوعية هذا الجسم يميل إلى تخزين مستويات عالية من الدهون، ولهذا يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة كالموجودة في الخبز الأبيض والتركيز على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات، ومن المهم تجنب الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن كالغنية بالسكر والدهون.