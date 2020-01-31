هذه أغلى الأطعمة حول العالم

المستقلة / قد تبدو الأسعار القياسية لبعض الأطعمة مستغربة، بل خيالية ربما. لكن هذه الدهشة تختفي عند التعرف على مكونات هذه الأطعمة. هذه عينة من هذه المأكولات الغالية بحسب ما رصده موقع “سمارت ترافل” السياحي:

وجبة تاكو بـ25 ألف دولار

عادة ما يزور الناس المكسيك من أجل الاستمتاع بطعام لذيذ وغير مكلف، لكن آخرين يأتون لتناول أغلى وجبة تاكو في العالم. هذه الوجبة تكلفتها 25 ألف دولار، وتحتوي على جراد البحر النرويجي ولحم كوبي وكافيار ألماس بيلوغا وجبن الكمأة الأسود، أما الصلصة فهي مصنوعة من فلفل موريتا الحار المجفف.

بيتزا لويس الثالث عشر

يمكن طلب هذه البيتزا في إيطاليا مقابل 12 ألف دولار. ولن يكون على الراغب في تناولها الانتظار مع عامة الناس أو حتى انتظار خدمة التوصيل، بل سيتم طهي البيتزا باهظة الثمن في منزله طالما يعيش أو يقيم في إيطاليا. وتتضمن الوجبة الكركند والكافيار والقريدس وغيرها، وتقدم مع الكونياك والشمبانيا النادرة.

برغر بـ5 آلاف دولار

في أحد مطاعم لاس فيغاس يصل سعر شطيرة برغر إلى 5 آلاف دولار، تقدم رفقة زجاجة نبيذ من أجل وجبة للأثرياء فقط.

جراد بحر بالكافيار

تأتي الوجبة في حجمين: عادي بأوقية واحدة من الكافيار مقابل 200 دولار، وحجم كبير من 10 أوقيات من الكافيار مقابل ألفي دولار.

فشار بأغلى أنواع الملح

ستحصلون على كل حبة فشار مقابل 5 دولارات. ويمكن الحصول على علبة مقابل 2.500 دولار. الفشار مطلي بسكر عضوي، زبدة فيرمونت، فانيليا ونيلسن ماسي بوربون، ومرشوش بأغلى أنواع الملح في العالم.

آيس كريم الماسة السوداء

في أحد مطاعم دبي يبلغ سعر هذا الآيس كريم 816 دولاراً، وهو مصنوع من فانيليا من مدغشقر والزعفران والكمأة السوداء ورقائق ومسحوق الذهب عيار 23 قيراطاً. الخبر السعيد أنكم سوف تحتفظون بالوعاء الذهبي المصنوع يدوياً والملعقة الفضية.

بيتزا بالكافيار

في نيويورك سوف تحصلون على بيتزا بناءً على طلب مسبق بيومين. وهي مكونة من جبن ستيلتون، فطائر فوا غرا، كافيار، كمأة، و24 ألف ورقة ذهب. يبلغ سعر البيتزا ألفي دولار، لكن إذا أردتم إضافة 1.5 أوقية من الكافيار ستحتاجون إلى دفع 700 دولار إضافية.

برغر مع خل عمره قرن

مقابل 777 دولاراً ستحصلون في لاس فيغاس على برغر مكون من لحم البقر كوبي وجراد البحر وسلامي الخنزير وجبن الماعز، وفطائر فوا غرا، وجرجير وخل بلسمي عمره 100 سنة. ويتم تقدم الوجبة مع الشمبانيا.