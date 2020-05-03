هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

كشفت الفنانة المصرية القديرة صفية العمري سبب عدم زواجها ثانية بعد وفاة زوجها جلال عيسى.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” إنها فضلت التفرغ لتربية أبنائها وعدم إدخال رجل غريب بالنسبة إليهم إلى العائلة.

وتحدثت صفية عن مرحلة شبابها، وروت كيف قامت أسرتها بإبعادها إلى الأسكندرية كي لا تتزوج شاباً أحبته، وأنها تابعت دراستها هناك وندمت على سفرها وابتعادها عنه.

وأعربت صفية عن ندمها على المشاركة في الجزء السادس من “ليالي الحلمية”.

وقالت صفية، إن منة شلبى تعتبر من الفنانات التى تتميز بموهبة كبيرة فى مجال التمثيل، وأعتتقد أنها هى من تستطيع أن تقدم دور نازك السلحدار الذى قدمته فى مسلسل “ليالى الحلمية”.

وقالت، إن النجم الراحل أحمد زكي ضربها مرتين فى فيلم “البيه البواب”، وصلاح السعدني ضربها قلم شديد في مسلسل “ليالي الحلمية”، ومحمود عبد العزيز كان كفه أيده كبير وضربني قلم ايضا فى احد الاعمال .

ويشار إلى أن الدغيدي تقدم برنامج “شيخ الحارة” بدلاً من زميلتها بسمة وهبة بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرضه لمدة شهر.