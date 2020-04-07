هذا الطفل أصبح ممثلا سوريا شهيرا

المستقلة /استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من طفولة الفنان السوري ميلاد يوسف.

وظهر فيها برفقة والدته وتبين أنها تعود إلى ما قبل 42 عاماً.

وعلق عليها الكثير من المتابعين حيث ركزوا على التغيير الذي طرأ على شكله بين الماضي والحاضر ورأى بعضهم أنه كبير فيما أشار آخرون إلى أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامح الطفولة بحسب مجلة (لها).

كما تناولت بعض التعليقات في المقابل الشبه بينه وبين والدته وانقسمت الآراء بين من اعتبروا أنه واضح جداً ومن أشاروا إلى أنه يشببها ببعض التفاصيل الصغيرة فقط.

ويذكر أن يوسف تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا في العام 1997.

وعرف من خلال مشاركته في مسلسل “عودة غوار” في العام 1999. واشتهر أيضاً بأدائه دور عصام في العديد من أجزاء المسلسل الشهير “باب الحارة”.