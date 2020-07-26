هدى سجاد تتهم وزيري العمل الحالي والسابق بسرقة اموال الفقراء والمعوقين

المستقلة /- اتهمت عضو مجلس النواب عن كتلة النصر هدى سجاد وزيري العمل والشؤون الاجتماعية الحالي والسابق بسرقة اموال الفقراء والمعوقين من خلال استقطاع مبالغ من الاعانة الشهرية.

وقالت سجاد في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابرمت عقدا مع شركة الحمراء سيئة الصيت بقيمة 40 مليار دينار سنويا ، لتأمين العمليات الصحية للفقراء ، لكنه لم ينفذ رغم مرور 7 اشهر “.

واضافت :” ان الاحزاب تتجه للمواطن البسيط ، باستقطاع مبالغ من الاعانة الشهرية التي يتسلمها الفقراء والمعوقون بعد ان أفرغت خزائن مؤسسات الدولة ودفعت اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الى الخروج باموالهم خارج العراق جراء التهديد والابتزاز”.

واوضحت :” ان الوزارة قامت بحجة التأمين الصحي بابرام عقد شركة الحمراء سيء الصيت الذي دفعت بموجبه ٤٠ مليار دينار سنويا لهذة الشركة مقابل ان تقوم باجراء عمليات للمستفيدين ، على ان لا تتجاوز قيمتها مليون دينار فقط ، ولم يتم اجراء عملية واحدة لاي فقير رغم مرور 7 اشهر على العقد”.

ودعت رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس هيئة النزاهة و رئيس الادعاء العام ، الى :” ايقاف هذا النوع من السرقات ومعاقبة المتسببين فيه ، خصوصا وان هذا العقد اسوأ من عقد وزارة التربية الذي تم ابطاله”.