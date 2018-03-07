“هداية” تعيد أمل حجازي الى الساحة الفنية

(المستقلة)..نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عبر صفحاتها على فيسبوك وإنستغرام أحدث أعمالها على طريقة الفيديو كليب، وهي أنشودة “هداية”، التي تعد ثاني أعمالها الدينية بعد قرار اعتزالها.

والأنشودة الجديدة هي من كلمات سلامة علي، وألحان جان صليبا، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وشاركها في الكليب ولداها إلى جانب عدد آخر من الأولاد.

وجاء في مقطع الأغنية: “ربنا يا هادينا من اللي فات نجينا، وعاللي جاي قوّينا بيك وثبت خطاوينا”.

وفي سبتمبر/أيلول 2017 أعلنت أمل حجازي، اعتزالها الغناء العاطفي والرومانسي، وارتداءها الحجاب، وبعد ذلك قررت تقديم أعمال غنائية دينية فقط.

وكانت أمل حجازي، قد طرحت أنشودة دينية بعنوان “السلام عليك يا سيد الخلق” بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وهو العمل الديني الأول لها بعد ارتدائها الحجاب، تشاركت فيها مع المغني الشاب حسام الصعبي، الذي شاركها بعزف البيانو.

وظهرت من خلاله حجازي داخل أحد الاستوديوهات مرتدية الحجاب، أثناء تسجيلها العمل الفني.

وتزامن إصدار الفيديو الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك مع حلول ذكرى المولد النبوي، إذ علقت عليه بالقول: “مبارك علينا وعليكم ولادة سيد الخلق النبي محمد، رقّت عيناي شوقاً”.

وحازت الأغنية تفاعلاً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، إذ تجاوز عدد مشاهداتها الـ2.7 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى اقتراب المشاركة (Share) من الـ100 ألف على حسابها على فيسبوك، فيما اقترب من الـ100 ألف مشاهدة على إنستغرام.