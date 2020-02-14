هدايا عليك تجنب تقديمها لزوجتك في الفالنتاين

المستقلة / في الوقت الذي يقترب فيه عيد الفالنتاين سريعاً، يسارع الكثير من الرجال إلى البحث عن هدية مناسبة لتقديمها لزوجاتهن في هذه المناسبة الرومنسية المميزة.

ولاختيار هدايا مميزة وتجنب أي مشاكل، أوردت صحيفة ميرور أونلاين مجموعة من الهدايا التي يجب على الرجال تجنب تقديمها لزوجاتهن، على النحو التالي:

１- العطور الرخيصة

عادة ما تفتقر العطور الرخيصة للجاذبية، وتكون في معظمها عطوراً تجارية بروائح غير جذابة، لذا يُنصح باختيار عطر مميز تحبه الزوجة حتى ولو كان ثمنه مرتفعاً إلى حد ما، ففي نهاية المطاف هدية الفالنتاين تُقدم مرة واحدة في العام.

２- الأجهزة المنزلية

قد لا تعتبر الأجهزة المنزلية هدية مناسبة في عيد الفالنتاين، لأنها لا تحمل صبغة رومنسية، لذا لا بد من اختيار هدية ذات طابع رومنسي من وحي المناسبة.

３- الشوكولاته الرخيصة

عادة ما تكون نوعية الشوكولاته الرخيصة سيئة للغاية، وتترك مذاقاً سيئاً لدى الطرف الآخر، لذا حاول أن تقدم لزوجتك نوعية جيدة من الشوكولاته حتى لو كانت الكمية قليلة، لتترك انطباعاً جيداً لديها، وتشعرها بتميز المناسبة.

４- المجوهرات القديمة

تعتبر المجوهرات هدية رائعة عند اختيارها بعناية، ولكن الكثير من الأزواج يخطئون عندما يقدمون مجوهرات قديمة تعود للجدة أو الأم، لذا إن كنت ترغب بتقديم المجوهرات لزوجتك حاول شراء مجوهرات جديدة ذات طابع مميز، وتجنب النماذج التقليدية.

５- شراء الزهور في آخر لحظة

تعتبر الزهور هدية مناسبة لعيد الحب، ولكن يجب أن تكون الزهور مليئة بالحياة حتى تدوم لأطول فترة ممكنة، ومن هذا المنطلق ينصح الخبراء، بعدم شراء الزهور في آخر لحظة لأنها قد تكون مخزنة لوقت طويل وعلى وشك أن تذبل.