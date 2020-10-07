هجوم لاذع من أوباما على ترامب

المستقلة / شنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، متهمة إياه بـ”تأجيج العنف والترهيب وممارسة العنصرية”.

وسجلت أوباما مقطع فيديو نشرته حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وجهت فيه انتقادات لاذعة إلى ترامب، الذي يمثل الحزب الجمهوري، حيث قالت: “دعونا نعترف بصدق بأن بلادنا تمر الآن بفوضى بسبب رئيس غير مؤهل لهذا العمل”.

وأضافت ميشيل أوباما، أن ترامب “يكذب متحدثا عن تدمير الأقليات لضواحي المدن… ويؤجج العنف والترهيب”.

وتابعت: “العنصرية والخوف والانقسام أسلحة قوية جدا ويمكنها تدمير هذه الدولة في حال لم نكافحها”.

وأردفت: “ما يقوم به الرئيس كذبة جديدة وغير صحيح أخلاقيا، ونعم، إنه عنصرية. لكن هذا لا يعني أن ذلك لن يعمل”.

ودعت أوباما كل الناخبين السود والشباب إلى عدم إهدار أصواتهم، مضيفة: “أنا أعرف جو (بايدن)، إنه شخص طيب يفهم الصعوبات التي يواجهها الأمريكيون العاديون”.

ويخوض ترامب منافسة شرسة مع بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي اشتغل في إدارة أوباما، في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 تشرين الثاني في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.