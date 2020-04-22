هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها

بعدما اقتحمت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، السوشيال ميديا وأصبحت معروفة، بدأ الجمهور يتساءلون حول علاقتها بوالدتها، ونبشوا فيديو قديم لهيفاء تتحدث فيه عن زينب.

ففي الفيديو المتداول سألت المذيعة، الفنانة هيفاء وهبي عن تجربتها الصعبة التي مرت بها بسبب أخذ زينب منها، وأجابت هيفاء بأنها تعيش ضعفها ولكن ليس أمام الناس.

وأضافت: “متت مرة قدام الناس بيكفي”، وفاجأت الجميع بتعليقها ببساطة: “عندي عاطفة غريبة تجاه هادي الذكرى”، مادفع الجمهور لمهاجمتها واتهامها بالتخلي عن ابنتها لأجل النجومية، ووصفها بـ”الذكرى”.

يُذكر أن هيفاء تزوجت من ابن عمتها “نصر فياض” زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة و انفصلت عنه في نوفمبر 2012.