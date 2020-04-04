هجوم على هيا الشعيبي بعد احتفالها بميلاد ابنتها

المستقلة /نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مقطعاً مصوراً من احتفالها بعيد الميلاد الثالث لابنتها سكينة، مضمنة المقطع برسالة كانت سبباً في تعرضها للهجوم من بعض المتابعين.

ونشرت الشعيبي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو من الاحتفال وكتبت معلقة: “سكينه حبيبتي بنتي كملت 3 سنين في عز الحظر احتفلنا فيها انا وابوها وخوانه وخداماتها”.

لكن الفنانة الكويتية تعرضت لبعض الانتقادات بسبب استخدامها مصطلح “خداماتها”؛ إذ عبر عدد من المتابعين عن استيائهم من استخدامها هذا الاسم، وهي وجود خادمات لطفلة صغيرة، وكان الأجدر بها وفق قولهم استخدام اسم عاملة. ورأى معلقون أن الشعيبي كشفت عن جانبها غير الإنساني، والمتعالي من دون قصد، بينما دافع البعض عنها ، مؤكدين أنها لم تقصد إهانة أي شخص.