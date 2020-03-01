هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

المستقلة /أفاد مصدر في الجيش العراقي بسقوط صاروخين، الأحد، داخل قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين شمالي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في الجيش للأناضول وتابعته المستقلة إن “صاروخين من نوع كاتيوشا، أطلقهما مجهولون، سقطا داخل قاعدة الصديق بمحافظة صلاح الدين” شمالي البلاد.

وأضاف أن “القصف الصاروخي لم يسفر عن خسائر تذكر وفق معلومات أولية”. مشيرا إلى أن القاعدة تستضيف جنودا أمريكيين وعسكريين آخرين من التحالف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة”.

ولم يصدر بيان من السلطات العراقية بشأن الاستهداف حتى الساعة 18:28 ت.غ.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب “حزب الله” العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأمريكيين عقب مقتل سليماني.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة”.