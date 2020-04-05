هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد

المستقلة /تعرض الممثل السوري ​أيمن رضا​ لهجوم حاد من قبل المتابعين بشكل عام، والكويتيين بشكل خاص، وذلك بعد رده على تصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد التي طالبت خلالها بطرد الوافدين إلى الكويت خارجها لمواجهة فيروس “كورونا”.

حيث نشر أيمن صورة للفنانة، وعلّق عليها بالقول:”ذكروني بزء عليها”، قبل أن يستدرك خطأه ويقوم بحذف الصورة فوراً.

لكن حذف الصورة لم يُوقف سيل الهجوم، إذ إستمر عدد كبير من المتابعين بمهاجمته وإنتقاده.

وكانت حياة الفهد ، قد أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة، بعد تصريحات وصفت بالعنصرية تجاه الوافدين في بلادها.

فبعد هجومها على من أسمتهم بتجار الإقامات في الكويت، طالبت حياة بترحيل العمالة الزائدة في البلاد بسبب أزمة كورونا، وقالت في مداخلة تلفزيونية إنه يجب إخراج العمالة الوافدة من الكويت بأسرع وقت، لتتسع المرافق الصحية للكويتيين.