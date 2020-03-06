هجوم انتحاري يستهدف السفارة الأمريكية في تونس

(المستقلة)..أعلنت وزارة الداخلية التونسية،الجمعة، ان شخصين وصفتهما ب”الارهابيين” نفذا هجوماً انتحارياً مستهدفين قوات الامن القريبة من مقر السفارة الأميركية في العاصمة ما ادى الى مقتل شرطي وجرح خمسة في عملية هي الأولى منذ 19 حزيران/يونيو 2019.

وقبل ثمانية أشهر استهدف هجوم مزدوج في تونس قوات الامن وقد تبناه “تنظيم الدولة الاسلامية” وقتل فيه أمني ومدني.

واعلنت وزارة الداخلية “قيام نفريْن الجمعة 6 آذار/مارس 2020 السّاعة 11,00 صباحا (10,00 تغ) صباحا باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما”.

أسفرت العمليّة عن “مصرع الإرهابيّيْن وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة”،،وفقا للبيان.

وفي بيان لاحق أفادت الداخلية ان “الملازم أوّل توفيق محمّد الميساوي أستشهد”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد الحيوني لاذاعة موزييك اف ام “لا ننفي الصبغة الارهابية لكنها عملية يائسة … الدورية الأمنية هي التي كانت مستهدفة وليست السفارة الأميركية”.

وغردت السفارة الأمريكية في تونس عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “فرق الطوارئ بصدد الإستجابة للانفجار الذي وقع منذ قليل بالقرب من السفارة الأمريكية يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمينة”.

وتعد المنطقة التي وقع فيها الانفجار مساحة تجارية، حيث تلقت تهديدات بالقنابل في ديسمبر/كانون الثاني من العام المنصرم.

وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة وفقا للداخلية التونسية.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

ولا تزال تونس تعيش على وقع الهجمات التي شنها مسلحون واستهدفت قوات الامن والشرطة والجيش والسياح.

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد، والحدودية مع الجزائر.