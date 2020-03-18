هبوط حاد لأسعار النفط العالمية

( المستقلة)….واصلت أسعار النفط الخام هبوطها، الأربعاء، عند أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني 2016 ،مدفوعة بارتفاع وتيرة التخوفات العالمية، من تفشي فيروس كورونا، وتبعاته الاقتصادية على الأسواق.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السعودية عزمها زيادة صادرات النفط الخام خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 3.7 ملايين حاليا، ما يهدد بتخمة في المعروض.

وبحلول الساعة (54:06 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 36.1 بالمئة أو 40 سنتا، إلى 34.28 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 23.2 بالمئة أو 61 سنتا، إلى 72.26 دولارا للبرميل.

وتفشى الفيروس في أغلب الولايات الأمريكية، أكبر اقتصاد عالمي، وسط تأكيد الرئيس دونالد ترامب، عزمه تحفيز الاقتصاد المحلي بنحو تريليون دولار.( النهاية)