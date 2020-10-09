هبوط حاد بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم

هبوط حاد بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم

المستقلة / تركيا …. تستمر الليرة التركية بالانخفاض الحاد أمام الصرف بالدولار الامريكي لليوم التالي لتقترب من حاجز 8 ليرة مقابل 1 دولار امريكي.

يعتبر هذا الانخفاض هو انخفاضاً كبيراً تشهده الليرة التركية وذلك بسبب الاوضاع الجيوسياسية التي تمر بها تركيا في المنطقة وخوف المستثمرين من فرض عقوبات على أنقرة تعمل على الاطاحة بالإقتصاد التركي.

حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم سعر صرف وصل لغاية 7.95 ليرة مقابل واحد دولار فقط اي ما ستكون قيمة صرف 100 دولار امريكي تصل لغاية 795 ليرة تركية.