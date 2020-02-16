هبوط اضطراري لطائرة إماراتية بمطار القاهرة الدولي بسبب وفاة راكبة

وفاة راكبة تجبر طائرة إماراتية بالهبوط اضطراريا بمطار القاهرة

(المستقلة) هبطت طائرة إماراتية اضطراريا بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاحد، أثناء رحلتها من لبنان إلى الإمارات، بسبب إصابة راكبة من بنجلاديش بوعكة صحية شديدة تسببت في وفاتها، خلال مرورها بالأجواء المصرية، وجرى نقل الجثمان لأحد المستشفيات القريبة من المطار، بحسب جريدة الوطن المصرية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار للجريدة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 388 المتجهة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى الشارقة، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، بسبب إصابة راكبة من بنجلاديش «38 عاما» بوعكة صحية.

وجرى السماح له بالهبوط في المطار، وقام الدكتور عبد الرحمن وهبي، من الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بتوقيع الكشف عليها، وتبين أنها تعاني من وعكة صحية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تسبب في وفاتها، وجرى نقل الجثمان تحت إشراف محمود غنيم، رئيس إسعاف المطار، إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.