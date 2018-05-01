هبة طوجي تنشر أغنية مسلسل “طريق” (فيديو)

( المستقلة)..نشرت الفنانة هبة طوجي،امس الاثنين، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “طريق” التي حملت نفس إسم المسلسل الذي يعرض في رمضان 2018 للفنانة نادين نجيم والنجم عابد فهد، وستكون هذه الأغنية هي أغنية الشارة الخاصة بالمسلسل.

أغنية “طريق” من كلمات غدي الرحباني، موسيقى أسامة الرحباني، والكليب من إخراج روبير كريمونا.

أمّا المسلسل فيتناول قصة حب بين شاب “عابد فهد” وفتاة “نادين نسيب نجيم” ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا وإجتماعيًا تتوج بالزواج، وقصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وسيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج رشا شربتجي.

على صعيد آخر، كانت الفنانة هبة طوجي متواجدة في مصر (القاهرة) لإحياء حفلها في تاج سيتي برفقة الموسيقار أسامة الرحباني والدكتور هاني حسن، ولاقت الترحيب والإستقبال من قبل المعجبين في مصر بشكل لافت وجميل جدًا.