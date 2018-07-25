هايلي تهاجم الدول العربية وتطالبهم بمساعدات حقيقية للفلسطينيين بدل الكلمات

(المستقلة).. هاجمت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي الدول العربية مطالبة اياهم بتقديم مساعدات حقيقية للفلسطينيين بدلا عن الاكتفاء بالقاء الكلمات واعلان التضامن معهم.

وقالت هايلي في تصريحات على هامش مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط: “هنا في الأمم المتحدة على بعد آلاف الأميال من الفلسطينيين الذين لديهم احتياجات حقيقية، ليس هناك حاجة للخطابات بالنيابة عنهم. فبلد بعد بلد يدعى التضامن معهم. وإذا كانت تلك الكلمات ذات جدوى في مدارسهم ومستشفياتهم وشوارعهم، لما كان الشعب الفلسطيني يواجه هذه الظروف اليائسة التي نناقشها هنا اليوم. ما أرخص الكلام”.

واضافت “لقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من ستة مليارات دولار – مليارات – على شكل مساعدات ثنائية إلى الفلسطينيين. كم قدمت البلدان العربية لهم – والبعض من هذه البلدان هي بلدان غنية؟ إن مساعداتهم لا تقارن بشيء مع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة. ايهما أجدى – الكلمات في الأمم المتحدة، أم الأفعال في شوارع ومستشفيات المجتمعات الفلسطينية”؟

ووصف الشعب الأمريكي بأنه “شعب كريم” ، وتابعت القول “نحن شعب إنساني بطبعه. ونحن نستمر في السعي لإيجاد السبل لمساعدة الشعب الفلسطيني، والذي تمثل محنته مصدر قلق حقيقي لنا. لكننا لسنا حمقى. وإذا مددنا يد الصداقة والكرم، فأننا لا نتوقع أن تعض هذه اليد. وعندما نمد يدنا فأننا نتوقع أن يمد الآخرون يدهم أيضا”.

واضافت “في المرة المقبلة التي نعقد فيها اجتماعا كهذا في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، ونسمع خطابا بعد خطاب عن محنة الشعب الفلسطيني، فأنني أطلب من الذين يلقون هذه الخطابات للنظر فيما يقدمه بلده من مساعده بجانب الكلام.”

وشدد هايلي على انه “قد حان الوقت للدول الإقليمية على وجه الخصوص من أن تتخذ الخطوات وتساعد الشعب الفلسطيني فعليا، بدلا من مجرد إلقاء الكلمات على بعد آلاف الأميال منهم”.

الفيديو والنص الكامل للتصريحات: https://usun.state.gov/highlights/8530

المصدر : بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة