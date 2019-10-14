هايبرديست تستعرض قدراتها التكنولوجية الرقمية في معرض جيتكس 2019 مع مايكروسوفت

(المستقلة)..شاركت “هايبرديست”، الموزع الإقليمي للحلول التكنولوجية عالية القيمة، في فعاليات أسبوع “جيتكس” للتقنية الذي أقيم مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت الشركة منظومة شركائها رفيعي المستوى مثل “مايكروسوفت”، و”بالو ألتو”، و”أونغو”، و”باكت سوفت”، و”فايبور في إم”، و”بروكوميكس”، و”علي بابا كلاود” وغيرها من الشركات، في مجالات التركيز الرئيسية (Cloud) و(Security)، مع الحرص الشديد على “تمكين التحول الرقمي”.

وقال المدير العام لشركة “هايبرديست” سانتوش سانساري، في معرض حديثه عن نهج الشركة الفريد: “حرصنا هذا العام خلال مشاركتنا في أسبوع ’جيتكس‘ للتقنية، على التركيز على السبل الملائمة لتمكين التحوّل الرقمي في السوق، وسلّطنا الضوء على استعدادنا حيال قنوات التوزيع عبر سوق شركاء إيصال وظائف التطبيقات إلى المستخدمين مثل ’أونغو‘ و’باكت سوفت‘. وعبر الاستفادة من هؤلاء الشركاء، فنحن على يقين بأننا سنتمكن من تقديم قيمة كبيرة إلى عملائنا، ومساعدتهم على الانتقال بسهولة الى السحابة، ونعتزم مواصلة تطوير هذا السوق في المستقبل إذ يتمثل هدفنا في استقطاب أكثر من 100 شريك العام المقبل”.

من جانبه، أوضح المدير العام لمجموعة “سي آي إس”، أنطوان قارح، استراتيجية “هايبرديست” بمنطقة الشرق الأوسط قائلاً: “تتمتع شركتنا بإرث غني بالنجاحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُعزى ذلك إلى تركيزنا المتواصل والدؤوب على تزويد شركائنا بالأدوات اللازمة في الوقت المناسب. إننا نود رؤية شركائنا يحققون نمواً ملموساً بالتزامن مع نمو شركتنا عبر الاستفادة من انتشارنا الواسع في البلدان الأفريقية، والتعاون معنا على أحدث التقنيات”.

وتشرف شركة “هايبرديست”، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، على قسم التوزيع التابع لمجموعة “سي آي إس” الرائدة، الموجودة في 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 350 مليون دولار أمريكي. وتملك “هايبرديست” قاعدة واسعة تضم أكثر من 2000 موزع، إضافة إلى كيانات محلية في الإمارات العربية المتحدة والجزائر وساحل العاج وغانا والأردن وتنزانيا وكينيا ولبنان ونيجيريا.

المصدر: “ايتوس واير”