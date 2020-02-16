هاني شاكر: منع مطربى المهرجانات من الغناء.. ولن نمنح تصريح لمحمد رمضان

(المستقلة) – منى شعلان/أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيها، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الألفاظ الغير لائقة فى أغنية “بنت الجيران” لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ، خلال حفل عيد الحب باستاد القاهرة، مشيرا إلى أنه طلب من شاكوش حذف الجملة غير اللائقة من قبل.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتى” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: “مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات”.

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وأوضح: “دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة”.

وأشار هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال من هذا الفن من الظهور، مضيفا:”الشعب المصري يستحق فن أكبر من هذا الأغاني”.

وكشف هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن موقف محمد رمضان من غناء المهرجانات قائلا: “رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا للحفل ، ومضى إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع ولكن لم يلتزم ، ولن نمنح له تصريح مرة أخرى”.

وأكد شاكر : “منحنا فرصة أكثر من مرة والقرار نهائي بعدما لم نجد استجابة فكان يجب أن تتدخل النقابة خوفا على بلدها وتاريخها الفني”.

من ناحية أخرى أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر تنبيها هاما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه : إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ”مستمعى الغريزة”، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح البيان : ان شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد النقيب، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.