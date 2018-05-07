هاني الملقي يوجه دعوة للعبادي لزيارة الأردن وبحث القضايا المهمة

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين ، ان ” وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، التقى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في العاصمة عمان”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائيَّة، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المُشترَك”.

واوضح الجعفري بحسب البيان، ان “القضاء على داعش لم يكن سهلاً لولا وحدة العراقـيِّين، ومُسانـَدة الدول الشقيقة، والصديقة”، مشير الى ان “العلاقات بين بغداد وعمَّان تشهد تطوُّراً كبيراً، حرصاً على تفعيل المصالح بين البلدين، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة”.

واضاف ان “الاردن كان لها دور في مساعَدة العراق في حربه ضدّ الإرهاب، وننتظر منكم استمرار دعمكم في مجال إعادة الإعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة”، لافتا الى ان “قوة العراق من قوتكم، وقوتكم من قوة العراق، وعلينا العمل على مواجَهة التحدِّيات التي تواجه المنطقة، وتكثيف الجهود لعودة الأمن، والاستقرار إليها”.

ودعا الجعفري الجانب الأردنيَّ إلى “المزيد من التنسيق وتسهيل منح سمات الدخول (الفيزا)، وإجراءات الإقامة، والخدمات الأخرى للعراقـيِّين المُقيمين في الأردن.

من جانبه رئيس الوزراء الأردني السيِّد هاني الملقي بين، انه “لدى بلاده الكثير من المُشترَكات مع العراق، وحريصون على تعزيز التعاون المُشترَك، وزيادة حجم التنسيق، والعمل على كلِّ ما من شأنه تفعيل المصالح بين البلدين”.

واكد المقلي ان “بلاده مستعدة للمساهَمة في إعادة إعمار العراق، وعلى تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للعمل المُشترَك”، مشِيداً “بما حقـَّقه العراق من نصر على داعش”.

وتابع ان “العراق اليوم بلد قويّ، وخرج مُنتصِراً على العدو المُشترَك المتمثل بالإرهاب، وعاد لأخذ دوره، ومكانته في المنطقة بفضل بطولة العراقـيِّين، وحفاظهم على وحدتهم”، موجهاً الدعوة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العباديِّ لزيارة الأردن، وبحث القضايا التي تهمُّ بغداد وعمان”.