هالة صدقي في معركة قضائية مع زوجها

(المستقلة)..أزمة قضائية تمر بها الممثلة هالة صدقي بعدما تقدمت بمذكرة إلى النائب العام، ضد أحد المحامين، يدعى صلاح السقا، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وحديثه عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وعبرت هالة صدقي عن صدمتها من تلك الاتهامات، وأنها فوجئت بالمقطع المصور للمحامي من دون سند قانوني وتطرقه لبعض الأمور العائلية الخاصة بها، والتي لم يبت فيها القضاء.

ووجهت هالة صدقي تحذيرا لكل من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت هالة صدقي: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.

وكان المحامي خلال الفيديو المنتشر قال إن هناك العديد من القضايا بين الفنانة وزوجها المقيم حاليا في أمريكا، أبرزها قضية إنكار النسب.

وأضاف أن زوج هالة صدقي، قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها، اثناء فترة زواجهما، ثمنها يفوق 60 مليون جنيه، وبدأت إثر ذلك المشاكل بينهما وسافر بعدها إلى أمريكا.