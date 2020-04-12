هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج

المستقلة /بعد غيابها عن الشاشة فترة طويلة، عادت الإعلامية المصرية هالة سرحان إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك بسبب تغريدتها عبر “تويتر” المثيرة للجدل.

حيث نشرت هالة صورة لدواء، وعلقت عليها: “دواء مصري جديد يا الف نهار ابيض مصر تتحرك بسرعة وبقوة تحيا مصر”.

وبالبحث عن الدواء، تبين أنه علاجاً للملاريا، وليس مصرياً، واستخدمته العديد من الدول منذ انتشار فيروس “كورونا” في محاولة لعلاجه، ما وضع هالة في موقف مُحرج أمام مُتابعيها.

وطالب مغردون بمحاسبة هالة سرحان، وكل من يُروج لأفكار ومعتقدات خاطئة من شأنها أن تضر المجتمع، خاصة المشاهير منهم.