هالاند يتوهج في فوز دورتموند على سان جيرمان بأبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل تألق مهاجمه الواعد إيرلينج هالاند.

هالاند (19 عاما) تكفل بتسجيل ثنائية دورتموند في الدقيقتين 69 و77، فيما اكتفى الضيوف بهدف سجله نيمار دا سيلفا في الدقيقة 75.

وأصبح المهاجم النرويجي الشاب هو أول لاعب يسجل لفريقين مختلفين في الموسم نفسه بدوري أبطال أوروبا، مستفيدا من التعديلات الجديدة للوائح البطولة، والسماح للأندية بإشراك لاعبين سبق لهم اللعب مع أندية أخرى في النسخة نفسها.

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وانضم هالاند إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من سالزبورج النمساوي، الذي خاض معه 6 مباريات في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، وسجل خلالها 8 أهداف.

وبات هالاند (18 عاما و350 يوما) ثاني أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف في المسابقة، بعد كيليان مبابي (19 عاما و212 يوما).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 11 مارس/أذار المقبل.