هاشتاغ #كلنا_حدك_نانسي يحتل المرتبة الأولى عالميًا

المستقلة/ ملايين التغريدات التي تلقتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وعائلتهما التي عبرت عن دعمهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ تعرضهم لعملية سطو مسلح من قبل شاب اقتحم منزلهم الكائن في منطقة “نيو سهيلة” في لبنان بدافع السرقة.

وتعبيراً عن محبّة الجمهور ودعمهم لمحبوبة الملايين، أطلق عشرات آلاف المغردين والناشطين في مختلف أنحاء العالم هاشتاغ “كلنا حدك نانسي”، واحتلّ المرتبة الأولى في عديد من الدول العربية والأجنبية.

نانسي عجرم أعادت نشر عدد كبير من التغريدات ورسائل الحبّ التي تلقتها من خلال حسابها على موقع “تويتر”، ومن بينها تغريدات من ناشطين سوريين أعربوا عن دعمهم الكامل لها ولعائلتها، بالإضافة إلى تغريدات أخرى من لبنان، المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، الأردن، المغرب، الجزائر، السويد، كندا، ألمانيا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، الهند وغيرها العديد من البلدان العربية.

صفحات موقع “تويتر” تحوّلت طيلة الساعات الماضية إلى ساحة تملؤها أصدق عبارات الحبّ لفنانة لطالما كان صوتها، صوت أمل وحبّ يعلو على كل الظروف الصعبة في عالمنا.