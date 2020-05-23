هازال كايا تكشف عن صداقتها مع كيفانش تاتليتوغ

(المستقلة)..أدلت الممثلة التركية هازال كايا بتصريح حول علاقتها بـ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ والذي أدت دور البطولة إلى جانبه في المسلسل الشهير “العشق الممنوع” قبل 10 سنوات تقريباً.

أنه من النادر الحصول على صديق حقيقي ولمدى من العمر في الوسط الفني التركي، معتبرة الفنان تاتليتوغ نعمة من الله لها.

هازال أكدت أن كيفانش هو الوحيد الذي يسأل عنها بشكل شبه يومي من بين المشاهير خلال فترة الحجر الصحي، كما أضافت أنه من المعروف أن تكوين أي علاقة صداقة في الوسط الفني أمر صعب إلا أن كيفانش أصبح بمثابة أخ كبير لها وعلقت بـ “كيفانش تاتليتوغ نعمة من الله لي”.

وتابعت هازال كايا حديثها عن زمليها الفنان وهي سعيدة:” يقول لي أنتِ أختي الصغيرة، لكنه يجعلني أشعر بذلك ولا يكتفي بالكلام فقط”.

في نفس السياق، كان كيفانش كان قد اختار سابقاً هازال كايا على بيرين سات التي أيضاً شاركته بطولة مسلسل “العشق الممنوع”، وعلاقة هازال وكيفانش كانت دائماً حديث السوشال ميديا بسبب صداقتهما.

يذكر أن هازال تتصدر حديث المواقع منذ مدة قريبة بسبب عدة تصريحات كان أبرزها “أنها لا تقدس فكرة الأمومة”، إذ اكدت أن الفكرة بحد ذاتها تولد ضغط على النساء كما أن المرأة التي تنجب لن يكون لها قيمة أعلى عن باقي النساء.

و أكدت أنها لا ترغب بالإنجاب مجدداً، وهو ما صدم رواد السوشال ميديا الذين علقوا أن الأمر من الممكن قد يكون مرتبط بحالتها النفسية بعد الولادة والضغط والمسؤوليات الكبيرة التي تواجها بعد أول طفل لها والذي يدعى “فكرت” من زوجها الممثل “علي أتاي”.