هازارد يعود لتشكيلة ريال مدريد بعد غياب 83 يوما

(المستقلة) – حسام الدين جمال – عاد البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد، إلى تشكيلة فريقه أمام ضيفه سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإسباني، بعد غياب استمر 83 يوما.

وضمت تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة سيلتا فيجو كل من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ومارسيلو وسيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارباخال في الدفاع، وفيدريكو فالفيردي وكاسيميرو وتوني كروس في خط الوسط، وكريم بنزيمة وجاريث بيل بجانب هازارد في الهجوم.

وكان هازارد (29 عاما) قد تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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ولم يحتج اللاعب لتدخل جراحي كي يعالج الإصابة، لكن عملية تماثله للشفاء استغرقت وقتا أطول من المتوقع، حيث وصلت إلى 3 أشهر تقريبا، علما بأنه غاب عن 16 مباراة بسبب هذه الإصابة.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، وشارك حتى الآن مع الفريق المدريدي في 13 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة من 53 مباراة، متقدما بفارق الأهداف على غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي لعب 24 لقاء.