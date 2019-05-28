هازارد أفضل لاعب في البريميرليغ بتصويت الجماهير

(المستقلة)… حصد النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب نادى تشيلسي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي هذا الموسم من خلال تصويت الجماهير.

ونجح هازارد في التفوق على الخماسي سيرجيو أغويرو، بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ نجوم مانشستر سيتي وفيرجيل فان ديك وساديو مانى نجمي ليفربول، لحصد لقب الأفضل فى البريميرليغ.

وقدم هازارد خلال الموسم الحالي مع البلوز مستويات رائعة في مباريات البريميرليغ، إذ نجح اللاعب صاحب الـ28 عاما في تسجيل 16 هدفا، بجانب صناعته لـ13 هدفا خلال 37 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

ويستعد هازارد لقيادة تشيلسي فى المباراة النهائية بالدوري الأوروبي، أمام نظيره نادي أرسنال، والمقرر لها بعد غد الأربعاء في باكو عاصمة اذربيجان.

ويرتبط النجم البلجيكي بالرحيل عن صفوف تشيلسي في الصيف المقبل نحو نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن توصل اللاعب لإتفاق نهائي مع النادي للإنضمام إليه، خاصة وأن عقده مع البلوز ينتهي في عام 2020. (النهاية)