هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد الجديد

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، منح شارة قيادة الفريق للمدافع هاري ماجواير.

ماجواير صاحب الـ26 عاما يقضي موسمه الأول مع “الشياطين الحمر”، حيث انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

‏وقال سولسكاير عن ماجواير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي: “كل شيء حوله يمنحك انطباعا بأنه قائد، هاري سيواصل ارتداء شارة القيادة”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل سولسكاير، لتدعم الأنباء المتداولة حول رحيل الظهير المخضرم أشلي يونج، القائد السابق، واقترابه من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

كذلك تطرق المدرب النرويجي للحديث عن مستقبل يونج مع الفريق، حيث قال: “أشلي سيصبح في الـ35 من عمره في الصيف، يمكنه الحصول على عقد لمدة سنتين من ناد آخر، لسنا على استعداد لتقديم هذا العرض له”.

يذكر أن ماجواير شارك في 28 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

وحمل المدافع الإنجليزي شارة القيادة في 8 مباريات مع يونايتد، حين كان قائدا ثانيا بعد يونج.