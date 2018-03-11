هارون الرشيد يجمع ريم غزالي بالفنانين عابد فهد وقصي خولي

(المستقلة)..تستعد الفنانة الجزائرية ريم غزالي لتصوير اولى ادورها في مسلسل هارون الرشيد الى جانب نخبه من نجوم العالم العربي من ابرزهم قصي خولي، وعابد فهد،وياسر المصري،وكاريس بشار، وآسيل عمران، وكندة حنا، وعبد المحسن النمر.

ويتم التصوير المسلسل في دولة الامارات العربية المتحدة ابوظبي ، وهو من انتاج شركة غولدن لاين ديالا الأحمر ونايف الأحمر، وإخراج عبد الباري أبو الخير وسيناريو عثمان جحا.

وياتي اختيار النجمة الجزائرية ريم غزالي للمشاركة بهذا العمل العربي الضخم والذي سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك لقوة شخصيتها وعذوبة صوتها ليتم اسناد احد ابرز الادوار في هذا المسلسل وتجسيد دور ” ذات الخال ” وهي مغنية كانت من أجمل النساء وأكملهن في العصر العباسي ،حيث قال فيها إبراهيم الموصلي شعراً وغنى به ، فبلغ هارون الرشيد خبرها لتتوالى عليها العديد من الحكايات والمغامرات .

والفنانة ريم غزالي استطاعت ان تشق طريق النجومية بعد ان شاركت في برنامج ستار اكاديمي كما قدمت بعد مشاركتها تلك العديد من الاعمال الغنائية بالإضافة الى مشاركتها في مسلسل السلطان عاشور العاشر 2 وقدمت فيه دور السلطانة هيام وبرنامج جات سات وفرقة التدخل B 73 سلسلة تعتمد على الإثارة والأكشن، والمفتش طاهر ، كما قامت بانتاج برنامج الواعرة والذي حقق اعلى نسبة مشاهدة في مختلف المدن الجزائرية بالإضافة الى المغرب العربي وفرنسا.

كما انهت الفنانة ريم غزالي تصوير مسلسل كبير سيتم عرضه ايضا في شهر رمضان المقبل 2018 من انتاجها وإخراجها ، لتحصد النجمة الجزائرية ثمار هذا النجاح بمشاركتها بالمسلسل التاريخي هارون الرشيد الى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية .