هادي العامري يقترح موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة

(المستقلة)… اقترح رئيس تحالف الفتح هادي العامري موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال العامري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد “نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة ، ونعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021”.

وكان الكاظمي قال يوم الجمعة إن هدف حكومته “الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد”، داعيا لأن “تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو/ حزيران من العام القادم”.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، الجمعة بدعوة الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى إجراء انتخابات تشريعية، في وقت “أبكر”، تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو/ تموز 2021. (النهاية)