هاتف V19 الذكي من فيفو: كاميرا متطورة بخصائص لا تضاهى

(المستقلة).. أصبحت الهواتف الذكية في عصرنا الحالي الخيار الأول لالتقاط أهم لحظات الحياة. وقد أسهمت التحسينات الهائلة التي طرأت على تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية خلال الأعوام الماضية، وقدرة سائل التواصل الاجتماعي على منح مستخدميها ردود فعل فورية، في بروز جيل جديد من المصورين ومحبي التقاط صور السيلفي.

ونظراً إلى أن فيفو تولي الأولوية للمستهلكين والعملاء في جميع عملياتها، تسعى الشركة إلى تزويد مستهلكيها الشباب والمتنقلين بشكل دائم بهاتف ذكي يحتوي على كاميرا عالية الجودة تلبي متطلبات أسلوب حياتهم، وخاصة كاميرا السيلفي ذات الخصائص المتطورة. ويعد هاتف V19 من فيفو أحدث هاتف ذكي يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتميز بقدرته على التقاط صور رائعة واحتوائه على أفضل المميزات للكاميرا.

كاميرا أمامية مزدوجة لصور مثالية

تعتبر الكاميرا الأمامية المزدوجة من أهم الميزات التي يتمتع بها هاتف V19، إذ يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، الأمر الذي يساعد على توسعة آفاق التقاط الصور الشخصية وتوفير تجربة تصوير غنية وفريدة. ويحتوي الهاتف الذكي على المميزات التالية أيضاً:

صور سيلفي مثالية بزاوية فائقة الاتساع: تزيد الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بمقدار 105 درجة نطاق صورة السيلفي بمقدار 25.6 درجة، بحيث تمكّن المستخدم من إبراز المزيد من مواطن الجمال. وتستطيع خوارزمية الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل تصحيح التشوه في الزاوية العريضة بين الجهة الأمامية والخلفية، مما يسفر عن نتائج مبهرة وحقيقية.

صور ليلية مدهشة: يسخّر هاتف V19 وضع تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة (Super Night Selfie)، وخاصية التجميل المركبة (Layer Based Beautification)، ومزايا (Spatial Merging Denoising) والتعريض المتعدد (Multiple Exposure)، ما يمكّن مستخدمي الهاتف من التقاط مجموعة من اللقطات في ظروف مُختلفة ودمجها في نتيجة نهائية واحدة مما يزيد من درجة الإضاءة ووضوح الصورة وتسليط الضوء على لون البشرة. وبإمكان مستخدمي هذه الميزة أن يعززوا إضاءة الصورة وأن يقللوا من درجة التشويش، الأمر الذي يسهم في حل مشاكل الصور الليلية مثل التعريض الزائد أو التفاصيل غير الكافية بسبب التعريض الناقص. وبذلك سيتمكن المستخدمون من التقاط صور واضحة ورائعة مهما كانت درجة الظلام، بداية من ضواحي المدينة إلى الريف الجميل.

فيديوهات ذات مستوى ثبات عالٍ: تضيف خاصية فيديو السيلفي بثبات فائق مستوى جديداً من الثبات لفيديوهات السيلفي باستخدام العدسة فائقة الاتساع. إذ يلتقط الجيروسكوب الحساس أي اهتزازات في حين تقوم تقنية التثبيت الإلكتروني الفائق (EIS) بتوفير التصحيح، وهذا يضمن وضوح وثبات جميع اللقطات. وتعمل الكاميرا الأمامية الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع معاً لمنع الاهتزاز وضمان أن تكون كل صورة واضحة وثابتة.

إضاءة تساعدك على إبراز جمال الصورة: يحتوي هاتف (V19) على خاصية الإضاءة الناعمة، للاستمتاع بإضاءة تحاكي إضاءة الاستوديو حتى في ظل ظروف الإضاءة الضعيفة. وهذا يعني أن الشاشة بإمكانها أن توفر إضاءة ناعمة عند التقاط صور السيلفي بهدف تحسين جودة صور السيلفي الليلية من خلال إضاءة تحاكي إضاءة الاستديو. ويمكن للمستخدمين مراجعة تأثير الإضاءة الناعمة عند التصوير ومقارنتها مع الإضاءة الأصلية للشاشة الكاملة.

كاميرا رباعية معزز بتقنية الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور مذهلة

أسهم عصرنا الرقمي في ازدياد عدد المصورين الماهرين مع استمرار تطور التكنولوجيا، وأصبحت التحديات التقنية للتصوير تتناقص مع مرور الوقت. لقد أصبحت كاميرات الهواتف الأفضل حالياً لأنها متوفرة دائماً مع المستخدمين في جميع الأوقات. وللاستفادة من هذا التوجه والحرص على تغطية جميع عناصر التصوير، يضم هاتف V19 في الخلف كاميرا رباعية قوية تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا البوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

كن محترفاً في جميع الأوقات والظروف، إذ يزخر هاتف V19 بمزايا أخرى غنية للتصوير والفيديو مثل فلاتر الفيديو المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومحرر الفيديو المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية (AI Image Matting) لتسجيل فيديوهات ذات مستوى احترافي. ومن خلال الدمج بين الدقة العالية وميزة التثبيت الإلكتروني الفائق، يستطيع هاتف V19 تسجيل فيديوهات ثابتة وواضحة لضمان تزويد المستخدمين بفيديوهات تسجل أجمل لحظات حياتهم أينما كانوا.