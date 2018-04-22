هاتف LG G7 ThinQ سيضم زرا مخصصا لتفعيل Google Assistant

(المستقلة) … عززت شركة سامسونج فى وقت سابق هاتفها جلاكسى S8 بزر جانبى خاص بتفعيل المساعد الصوتى الشخصى التابع لها Bixby، وعلى ما يبدو أن شقيقتها الكورية الجنوبية LG تسعى للسير على نفس هذا الخطى، إذ كشفت تسريبات جديدة أن الشركة تسعى لتوفير هذه الميزة بهاتفها الرائد المقبل G7 ThinQ.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى فمن المنتظر أن يوفر هاتف LG G7 ThinQ ثلاث أزرار فى الجهة اليسرى، اثنان للتحكم فى الصوت والآخر لتفعيل المساعد الشخصى Google Assistant فيما سيكون زر الطاقة متواجدا على الجهة اليمنى بشكل منفرد، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها LG بهذا الأمر، إذ اعتادت الشركة وضع الطاقة فى الجهة الخلفية مدمجا مع قارئ بصمة الإصبع، إلا أن هذا الأمر سيتغير مع هاتف G7 ThinQ لكى يكون زر الطاقة على الجهة اليمنى وقارئ البصمة سيظل فى الخلف كما هو.

ومن المنتظر أن يكون هو أول هاتف يمتلك زرا فعليا لتشغيل مساعد Google، لكن لن يكون من الممكن إعادة برمجته لإطلاق تطبيق آخر مثلما حدث مع زر Bixby.

مواصفات هاتف G7 ThinQ المتوقعة

– شاشة 6.1 بوصة، بدقة عرض 1440×3120

– معالج ثمانى النواة Qualcomm Snapdragon 845

– ذاكرة وصول عشوائى 4/6 جيجا بايت.

– ذاكرة داخلية 128/64 جيجا بايت.

– نظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1

– كاميرا خلفية 16 ميجابيكسل.

– كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

– مستشعر بصمة إصبع.

– زر خاص للمساعد Google Assistant

– ميزة مقاومة المياه والغبار.

– بطارية 3000mAh.