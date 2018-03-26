هاتف هواوى P20 لن يحصل نفس مميزات كاميرا إصدار P20 Pro

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن هاتف هواوى P20 سيختلف عن نسخة P20 Pro فيما يتعلق بالكاميرات، حيث إن الأخير يضم ثلاث كاميرات معا إحداها تأتى بدقة 40 ميجا بيكسل، على عكس هاتف هواوى P20 الذى سيضم كاميرتين فقط، بشكل مشابه لما يوجد فى هاتف هواوى Mate 10 حيث ستضمن الكاميرا مستشعر للألوان بدقة 12 ميجا بكسل ومستشعر آخر للأبيض والأسود بدقة 20 ميجا بكسل.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فسوف تملتك كاميرا هاتف هواوى P20 تقنية التقريب الهجين التى سوف توفر معدل تقريب يصل إلى 2X، على عكس نسخة هاتف هواوى P20 Pro التى توفر معدل تقريب قدره 5X، فيما سيكون بمقدور كاميرا هاتف هواوى 20 تسجيل مقاطع فيديو بمعدل 960 إطار فى الثانية بدقة 720 بيكسل.

إلا أن الهاتف سيضم كاميرا أمامية بنفس دقة نسخة Pro والتى تبلغ 24 بيكسل، والتى تعتمد على وحدة المعالجة العصبية NPU الموجودة بمعالج Kirin 970 لتوفير تقنية Light Fusion التى تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى لتسليط الضوء على الصورة.