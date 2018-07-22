هاتف سامسونج جلاكسى S10+ المقبل هو الأخير فى سلسلة S

(المستقلة) … تركز شركة سامسونج حاليا على قسم الهواتف المحمولة لتحسين مساهمتها فى صافى أرباح الشركة، حيث يدعى تقرير جديد أن شركة سامسونج تريد تعديل نماذجها الرئيسية لتحسين الربحية التى تأثرت بالتشبع فى الشريحة الراقية من الهواتف الذكية بالسوق، حيث تناقش الشركة حاليا إمكانية دمج طرازى Galaxy S Plus و Galaxy Note فى منتج واحد.

ووفقا لما نشره موقع sammobile الهندى، فمن شأن خطوة الدمج أن توفر الكثير من التكاليف للشركة فى مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق والمبيعات لأنها لن تضطر بعد الآن إلى القيام بذلك لطرازين منفصلين، فيما ينبع اقتراح دمج نموذجين Galaxy S Plus وGalaxy Note من التداخل المتزايد بين خطى المنتجين، فيما يعتبر هناك فرق واضح بين هاتفى Galaxy S و Galaxy Note حيث أن الأخير يعتبر أكبر.

ومن المتوقع أن يوفر جهاز Galaxy S10+ الذى من المقرر أن يصدر العام المقبل شاشة بقياس 6.44 بوصة، وهو ما يعنى أنه سيكون أكبر قليلاً من شاشة Galaxy Note 9 بحجم 6.38 بوصة، وبالاستغناء عن قلم S Pen سنلاحظ أنه لا يوجد الكثير فى سلسلة Galaxy Note للتفريق بينها وبين Galaxy S بعد الآن

وأفادت تقارير أن سامسونج كانت تناقش دمج هذين المنتجين منذ العام الماضى، وفى حالة اتمام الأمر فقد تتخلى سامسونج عن طراز Galaxy S Plus، وستطلق الهاتف الجديد تحت اسم Galaxy S Note خاصة وأن سلسلة Galaxy Note لديها قاعدة كبيرة من المعجبين، فيما ينتظر أن تبدأ الشركة فى تطبيق ذلك بداية من 2020.