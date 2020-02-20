هؤلاء دعموا منى فاروق.. أخرهم أحمد فلوكس يقدم لها فرصة للتمثيل

(المستقلة) – منى شعلان/ دعم عدد من الفنانين ، الفنانة الشابة منى فاروق، بعد تهديدها بالانتحار ، وسوء حالتها النفسية، بسبب الانتقادات العديدة التي تلاحقها عقب خروجها من السجن، على خلفية أزمة فيديوهات الفاضحة، وعدم قدرتها على مواجهة الناس والخروج من منزلها.

وبعدما خرجت منى فاروق ، عن صمتها وظهرت خلال مقطع فيديو لها ، وهى تشكو حالها ، وظروفها السيئة وأنها تتمنى فرصة ، وتفكر فى الانتحار، لتنطلق حملات داعمة لها ، حيث بدأها الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: قائلا :” عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت ، ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها”.

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لينضم إليه الفنان محمود البزاوي ، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر ، قائلا :” بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق.. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود.. ودوام المحبة.. وستر الذلة.. والكمال لا يكون لاحد من البشر الا لله” ، قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون ).

بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانه منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذله..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون ) #ادعم_مني_فاروق — محمود البزاوي (@albezzawy) February 19, 2020

ووجهت الفنانة منى فاروق، الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: “غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إني أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا”.

ووجه الفنان أحمد فلوكس ، منذ قليل ، الدعوة للفنانة منى فاروق بالمشاركة في بطولة مسلسله الإذاعي “طلقني شكرا” التي ينتجها بمعرفة شركته “hulk production” وبعث “فلوكس” برسالة إلى منى فاروق، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتب الفنان أحمد فلوكس ، قائلا : “الأخت و الزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطاء ولكنه ستر الله ولعل ما حدث لك علامة حب من الله لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحاب الله وإيماناً مني بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده فأحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي طلقني شكرا في انتظارك وفي كل أعمالي الشخصية إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو كلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك”.