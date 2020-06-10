المستقلة …كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن اقتراب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ، من تحديد وجهته في الموسم الجديد.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ويستعد برشلونة للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه، ومعظمها من أندية البريميرليج.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن نيوكاسل يبدو الأقرب للحصول على خدمات كوتينيو، خاصة في ظل اقتراب نقل ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمور تطورت وتواصل مسؤولو نيوكاسل بالفعل مع المحيطين بكوتينيو لمعرفة مدى استعداد اللاعب لإبرام تلك الصفقة.

ولفتت إلى أن كوتينيو يتفاوض بالفعل مع نيوكاسل حول شروط الصفقة المحتملة.

ومع اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بضم كوتينيو، ورغبته هو نفسه في العودة للبريميرليج، تعد فرص نيوكاسل الأكبر لضمه، نظرًا للقدرات الشرائية التي سيتمتع بها النادي، وطموحه بأن يصبح بين كبار إنجلترا بإبرام صفقات ضخمة.

وذكرت مجلة “فرانس فوتبول” أن نيوكاسل تواصل بالفعل مع برشلونة للتعرف على سعر كوتينيو.