نينوى : غرفة عمليات كورونا تتخذ 5 قرارات جديدة بشأن الحظر

(المستقلة)… اجتمعت غرفة عمليات جائحة كورونا في محافظة نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري للتباحث حول الاوضاع في المحافظة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن غرفة العمليات وتلقت (المستقلة) اليوم الخميس نسخة منه القرارات الاتية:

1-يستمر الحظر الشامل للتجوال لغاية يوم السبت القادم الموافق 4/7/2020.

2- يتم فتح حظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5/7/2020 ويكون من الساعة الخامسة صباحا الى السابعة مساء.

3- التزام الموطنين بارتداء الكمامات خلال فتح حظر التجوال على ان تقوم مفارز الشرطة بمحاسبة المخالفين.

4- بقاء الاستثناءات السابقة خلال فترة حظر التجوال للكوادر الصحية والخدمية واصحاب المخابز والافران والصيدليات وأسواق المواد الغذائية داخل الاحياء وسواق صهاريج المشتقات النفطية.

5- وجه المحافظ باستثناء العاملين في المشاريع المنفذة في المحافظة من إجراءات حظر التجوال. (النهاية)