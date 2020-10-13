نينوى : حملة لاعادة بناء وترميم الابنية المدرسية

المستقلة / – أعلنت مديرية تربية محافظة نينوى عن البدء بحملة ترميم الأبنية المدرسية المتضررة واستحداث أخرى جديدة في عموم محافظة نينوى.

وقال مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان” الحملة “تتضمن تعمير وبناء 350 مدرسة خلال هذا العام الجاري وبدعم ومشاركة من وزارة التربية وحكومة نينوى المحلية ومن مبالغ اعمار محافظةنينوى التي تسلمتها الاسبوع الماضي من قبل الحكومة الاتحادية البالغة 40مليار دينار عراقي ”

واضاف السبعاوي ان” حملة الإعمار ستتركز في مدينة الموصل بالإضافة إلى الأقضية الإدارية التي تضررت مدارسها بصورة كبيرة، مثل قضاء الحمدانية وقضاء تلكيف و سنجار والحضر والبعاج والقرى التابعة لها ”

وتابع السبعاوي ان”حملة اعادة اعمار المدارس واستحداث اخرى تاتي من اجل غلق ملف اعمار كافة المدارس والقضاء على سد النقص الحاصل في عموم المحافظة حيث تم اعادة اعمار جزء كبير منها منذ تحرير مدينة الموصل من قبضة داعش .