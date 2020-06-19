نينوى تعلن اغلاق مداخل المحافظة بشكل تام وحتى اشعار اخر

(المستقلة)… قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم الجمعة اغلاق مداخل المحافظة بشكل تام وحتى اشعار اخر وذلك في محاولة منها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يتسع في عموم مناطق ومدن العراق.

وذكر بيان لخلية الازمة في محافطة نينوى وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “المحافظ رئيس خلية الازمة نجم الجبوري وجه بغلق جميع مداخل محافظة نينوى بشكل تام ومنع دخول اي شخص اليها منعا باتا اعتبارا من صباح يوم غد وحتى اشعار اخر”.

وأضافت أن “التوجيه تضمن عدم استقبال الوافدين من خارج العراق في الوقت الحاضر إلى محافظة نينوى”.

وطلبت خلية الازمة من قائد العمليات توجيه قادة التشكيلات بحجر الحالات المشتبه بها لأفراد القوات المسلحة في ثكناتهم العسكرية مع أخذ تعهدات من الأمرين بالالتزام بحجر المشتبه بهم لحين ظهور نتائج الفحص المختبري PCR”.

ودعت الخلية أهالي الموصل إلى “البقاء في منازلهم أثناء ساعات حظر التجوال وحتى في حالات الحظر الجزئي قدر الإمكان وعدم الخروج الا للحالات الطارئة لخطورة الوضع، والالتزام بالشروط الصحية الوقائية ولبس الكمامات وخصوصا اثناء ساعات رفع حظر التجوال الجزئي والذي يبدا من يوم الاحد الساعة ٥ صباحا حتى الساعة ٦ مساءا”.

وتابعت “ستقوم الاجهزة الامنية بمحاسبة المخالفين طبقا للقانون، وتمنع التجمعات البشرية منعا باتا مثل حفلات الاعراس ومجالس العزاء والولائم”. (النهاية)