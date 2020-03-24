نينوى تعفي مستأجري أملاك الدولة من مبالغ الإيجار لـ3 أشهر

( المستقلة)….وجهت محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الثلاثاء، بإعفاء مستأجري أملاك الدولة من مبالغ الإيجار لـ3 أشهر.

وذكر بيان للمحافظة وتلقته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، أن “رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري وجه باعفاء مستأجري الاملاك من دوائر الدولة عامة من مبالغ الإيجار لفترة ثلاث اشهر من العام الحالي”.

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي قرر اعفاء المستأجرين من دفع بدلات الإيجار، والزام أصحاب الأملاك الخاصة بعدم استيفاء الإيجارات لهذا الشهر، وإيقاف استيفاء مبالغ المولدات الأهلية واجور الكهرباء والماء.( النهاية)